С января 2026 года подорожала парковка у омского аэропорта

Оставление машины без предоплаты обойдется в 2000 рублей за сутки.

Источник: Комсомольская правда

Новый прейскурант на услуги парковки вступил в силу в омском аэропорту. С начала 2026 года стоимость первого часа выросла с 250 до 300 рублей, сохраняя 15 минут бесплатными.

«За период от часа до двух часов сумма увеличилась с 500 до 550 рублей, дальнейшие часы оплачиваются по ставке 150 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Оставление автомобиля на длительный срок без предварительной оплаты через сервисный центр теперь обойдется в 2000 рублей за первые сутки и в 1000 рублей за каждые последующие. Цены на специализированные долгосрочные площадки Р1 и Р2 остались прежними.

Всего на территории аэропорта доступно 239 платных мест. Бесплатная парковка для 191 машины предусмотрена рядом с терминалом А.

Ранее «КП Омск» рассказала о задержке более десяти авиарейсов.