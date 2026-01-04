С января 2026 года подорожала парковка у омского аэропорта

Оставление автомобиля на длительный срок без предварительной оплаты через сервисный центр теперь обойдется в 2000 рублей за первые сутки и в 1000 рублей за каждые последующие. Цены на специализированные долгосрочные площадки Р1 и Р2 остались прежними.