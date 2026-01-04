Ричмонд
На улице Пальмиро Тольятти в Таганроге начался монтаж теплотрассы

Монтаж теплотрассы на Пальмиро Тольятти в Таганроге проводят без отключения отопления.

Источник: Комсомольская правда

На улице Пальмиро Тольятти в Таганроге подрядчик продолжил монтаж участка теплотрассы. Об этом говорится в телеграм-канале главы города Светланы Камбуловой.

— Работы выполняются без отключения теплоснабжения, — подчеркивает Светлана Камбулова.

Добавим, также из-за аварийных работ в ДНТ Металлург до 20 часов 4 января были ограничены параметры водоснабжения в некоторых территориях Таганрога. В частности, ситуация коснулась части района Русское поле, Западного и Центрального районов.

