На улице Пальмиро Тольятти в Таганроге начался монтаж теплотрассы

На улице Пальмиро Тольятти в Таганроге подрядчик продолжил монтаж участка теплотрассы. Об этом говорится в телеграм-канале главы города Светланы Камбуловой.
— Работы выполняются без отключения теплоснабжения, — подчеркивает Светлана Камбулова.
Добавим, также из-за аварийных работ в ДНТ Металлург до 20 часов 4 января были ограничены параметры водоснабжения в некоторых территориях Таганрога. В частности, ситуация коснулась части района Русское поле, Западного и Центрального районов.
