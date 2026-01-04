В Ленинградском зоопарке раскрыли правду о лисах

Часто изображаемая в фольклоре и литературе как отрицательная героиня, лиса ассоциируется с такими известными сюжетами, как «Зайкина избушка», «Колобок», «Кот, петух и лиса» и другими.
В естественной среде обитания лисы ведут хищнический образ жизни, охотятся на мелких животных вроде мышей, кроликов, птиц, рептилий и насекомых, а также поедают растительность, плоды и семена растений. Благодаря этому они выполняют важную экологическую функцию, регулируя численность грызунов и распространяя семена.
Однако иногда поведение лис вызывает негативные ассоциации: они способны воровать домашнюю птицу возле сельских поселений, разрушать гнезда лесных обитателей и оставлять следы своего пребывания в урбанизированных зонах. Эти поступки объясняются инстинктом выживания и поиском пищи, а не намерением нанести вред.
Посетителям Ленинградского зоопарка предлагается ознакомиться с необычным представителем семейства псовых — чернобурым лисом по имени Персей, внешность которого значительно отличается от традиционного образа красной лесной красавицы, знакомой по народным сказкам.