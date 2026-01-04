В Ленинградском зоопарке раскрыли правду о лисах

Однако иногда поведение лис вызывает негативные ассоциации: они способны воровать домашнюю птицу возле сельских поселений, разрушать гнезда лесных обитателей и оставлять следы своего пребывания в урбанизированных зонах. Эти поступки объясняются инстинктом выживания и поиском пищи, а не намерением нанести вред.