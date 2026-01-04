220 премий по 150 тысяч рублей получат педагоги из Петербурга, чьи ученики выиграли на всероссийских олимпиадах

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате премий педагогам, которые подготовили победителей и призеров олимпиад в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Две премии по 200 тысяч рублей получат педагоги, чьи ученики стали победителями или призёрами международных олимпиад и двести двадцать премий по 150 тысяч рублей будут вручены педагогам, чьи ученики добились успеха на всероссийской олимпиаде, — отметили в пресс-службе городской администрации. Отбор лауреатов проходил на конкурсной основе.
Эта ежегодная премия направлена на стимулирование педагогов развивать олимпиадное движение и совершенствовать работу с талантливыми школьниками. Поддержка наставников способствует повышению качества подготовки участников олимпиад и выявлению новых талантов.
Напомним, ранее более 700 спортсменов из Петербурга получили премии за высокие достижения.