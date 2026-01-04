Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

220 премий по 150 тысяч рублей получат педагоги из Петербурга, чьи ученики выиграли на всероссийских олимпиадах

220 премий по 150 тысяч рублей получат педагоги-наставники из Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате премий педагогам, которые подготовили победителей и призеров олимпиад в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— Две премии по 200 тысяч рублей получат педагоги, чьи ученики стали победителями или призёрами международных олимпиад и двести двадцать премий по 150 тысяч рублей будут вручены педагогам, чьи ученики добились успеха на всероссийской олимпиаде, — отметили в пресс-службе городской администрации. Отбор лауреатов проходил на конкурсной основе.

Эта ежегодная премия направлена на стимулирование педагогов развивать олимпиадное движение и совершенствовать работу с талантливыми школьниками. Поддержка наставников способствует повышению качества подготовки участников олимпиад и выявлению новых талантов.

Напомним, ранее более 700 спортсменов из Петербурга получили премии за высокие достижения.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше