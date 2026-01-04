В Минской области просят сообщать о признаках заморов рыбы на водоемах

Установившиеся морозы способствуют образованию на поверхности водоема ледяного панциря, блокирующего доступ атмосферного воздуха и кислорода, что может сопровождаться массовой гибелью рыбы. В некоторых случаях зимний замор может быть вызван наличием в воде большого количества гуминовых веществ и закиси железа, окисление которых приводить к снижению в воде кислорода.
К числу эффективных мер по предупреждению зимних заморов рыбы относится изготовление прорубей на водоемах. Количество прорубей зависит от площади водоема и в среднем составляет 3−5 штук на га. Проруби следует располагать в центре водоема и по его периметру, где глубина непромерзающего слоя составляет 50−60 см. Для предотвращения замерзания прорубей необходимо в них установить снопы, изготовленные из камыша, рогоза и других полых «дышащих» растений или подвешивать мешки с солью в таких прорубях из расчета 5 кг на мешок.
«Если вы обнаружили заморное явление, то необходимо информировать: в арендованных или переданных в безвозмездное пользование рыболовных угодьях — арендаторов и пользователей, а также Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте; в рыболовных угодьях фонда запаса — местные исполнительные и распорядительные органы, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальные органы», — обратили внимание в комитете.