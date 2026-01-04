Ричмонд
Могут стать причиной возгорания: опасные светильники изъяли из продажи в Могилеве

4 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасные светильники изъяли из продажи в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Источник: Госстандарт

Во время проверки одного из индивидуальных предпринимателей в областном центре специалисты обнаружили в продаже светильники торговой марки Lumion китайского производства.

Установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Прочность изоляции оказалась недостаточной. При приложении испытательного напряжения 1460 В между токоведущими частями и металлическими частями произошел пробой изоляции. Как отметили специалисты, использование таких светильников в быту может привести к возгоранию.

Госстандарт запретил ввоз и обращение некачественных светильников на территории страны.