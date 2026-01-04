Ричмонд
Опубликовано расписание рождественских служб в храмах Калининграда

Праздник отметят в кафедральном соборе Христа Спасителя и других приходах.

Источник: Клопс.ru

В регионе православные будут отмечать Рождество 6 и 7 января. Расписание богослужений «Клопс» предоставили в Калининградской епархии.

Ниже приводится расписание служб в основных храмах областного центра. Более подробная информация размещена в телеграм-канале «Калининградская епархия».

Храм.

6 января.

7 января.

Кафедральный собор Христа Спасителя.

Калининград, пл. Победы, 2.

18:00 — Всенощное бдение;

23:30 — Крестный ход.

00:00 — Божественная Литургия.

10:00 — Божественная литургия.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Калининград, ул. К. Назаровой, 24.

17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная Литургия.

10:00 — Божественная литургия.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Калининград, ул. Киевская, 75.

17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия.

10:00 — Божественная литургия.

Крестовоздвиженский собор.

Калининград, ул. генерала Павлова, 2.

17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия.

10:00 -молебен.

Храм свт. Спиридона Тримифунтского.

Калининград, ул. Флагманская, 1а.

17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия.

10:00 —великая Вечерня.

Храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены.

Калининград, ул. Левитана, 53.

17:00 — Всенощное бдение.

00:00 — Божественная Литургия.

Храм преподобных Кирилла и Марии.

Калининград, площадь Калинина, 2.

17:00 —Великое повечерие;

23:30 — Часы;

00:00 — литургия.

Храм святой княгини Ольги.

Калининград, микрорайон Прибрежный, ул. Рабочая, 1.

17:00 — Всенощное бдение.

10:00 — Божественная литургия.

Храм св. Нины.

Калининград, ул. Лазаретная, 22.

17:00 — Всенощное бдение.

00:00 — Божественная литургия.

Храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

Калининград, ул. Карташева, 85.

17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия.

10:00 — Божественная литургия.

Храм святой мученицы Лидии.

Калининград, ул. В. Денисова, 12/1.

17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия.

10:00 — Божественная литургия.

Храм св. князя Александра Невского.

Калининград, ул. Александра Невского, 8.

16:00 — Всенощное бдение;

23:30 —Крестный ход;

00:00 — Божественная литургия.

10:00 — Божественная литургия.

Храм св. Кирилла и Мефодия.

Калининград, пр. Мира, 132б.

17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия.

10:00 — Божественная литургия.

Храм св. ап. Андрея Первозванного.

Калининград, ул. Комсомольская, 64.

17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия.

10:00 — Божественная литургия.

Храм прп. Герасима Болдинского.

Калининград, ул. Колхозная, 41.

17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия.

10:00 — Божественная литургия.

Храм св. Георгия Победоносца.

Калининград, ул. Осенняя, 30.

17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия.

Храм Похвалы Пресвятой Богородицы.

Калининград, ул. Костромская, 6.

17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия.

15:00 — Великая вечерня.