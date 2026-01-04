Опубликовано расписание рождественских служб в храмах Калининграда

В регионе православные будут отмечать Рождество 6 и 7 января. Расписание богослужений «Клопс» предоставили в Калининградской епархии.
Ниже приводится расписание служб в основных храмах областного центра. Более подробная информация размещена в телеграм-канале «Калининградская епархия».
Храм.
6 января.
7 января.
Кафедральный собор Христа Спасителя.
Калининград, пл. Победы, 2.
18:00 — Всенощное бдение;
23:30 — Крестный ход.
00:00 — Божественная Литургия.
10:00 — Божественная литургия.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Калининград, ул. К. Назаровой, 24.
17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная Литургия.
10:00 — Божественная литургия.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Калининград, ул. Киевская, 75.
17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия.
10:00 — Божественная литургия.
Крестовоздвиженский собор.
Калининград, ул. генерала Павлова, 2.
17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия.
10:00 -молебен.
Храм свт. Спиридона Тримифунтского.
Калининград, ул. Флагманская, 1а.
17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия.
10:00 —великая Вечерня.
Храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены.
Калининград, ул. Левитана, 53.
17:00 — Всенощное бдение.
00:00 — Божественная Литургия.
Храм преподобных Кирилла и Марии.
Калининград, площадь Калинина, 2.
17:00 —Великое повечерие;
23:30 — Часы;
00:00 — литургия.
Храм святой княгини Ольги.
Калининград, микрорайон Прибрежный, ул. Рабочая, 1.
17:00 — Всенощное бдение.
10:00 — Божественная литургия.
Храм св. Нины.
Калининград, ул. Лазаретная, 22.
17:00 — Всенощное бдение.
00:00 — Божественная литургия.
Храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.
Калининград, ул. Карташева, 85.
17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия.
10:00 — Божественная литургия.
Храм святой мученицы Лидии.
Калининград, ул. В. Денисова, 12/1.
17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия.
10:00 — Божественная литургия.
Храм св. князя Александра Невского.
Калининград, ул. Александра Невского, 8.
16:00 — Всенощное бдение;
23:30 —Крестный ход;
00:00 — Божественная литургия.
10:00 — Божественная литургия.
Храм св. Кирилла и Мефодия.
Калининград, пр. Мира, 132б.
17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия.
10:00 — Божественная литургия.
Храм св. ап. Андрея Первозванного.
Калининград, ул. Комсомольская, 64.
17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия.
10:00 — Божественная литургия.
Храм прп. Герасима Болдинского.
Калининград, ул. Колхозная, 41.
17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия.
10:00 — Божественная литургия.
Храм св. Георгия Победоносца.
Калининград, ул. Осенняя, 30.
17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия.
Храм Похвалы Пресвятой Богородицы.
Калининград, ул. Костромская, 6.
17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия.
15:00 — Великая вечерня.