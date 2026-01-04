В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий продолжаются в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
«Повсеместно продолжаются работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. В течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
«За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил два сантиметра, за сутки 4 января может выпасть еще до двух сантиметров снега», — уточняется в сообщении.