В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий

«Повсеместно продолжаются работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. В течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.