Волгоград свяжут прямым авиарейсом с китайским курортом Санья

Из Волгограда уже в 2026 году могут открыть прямые рейсы в китайский курортный город Санья. О планах по расширению направлений рассказал в эфире телеканала «Россия-1» представитель управления по развитию туризма Саньи Чжан Хао. Помимо 11 уже открытых рейсов в российские города планируются рейсы в Тюмень, Иркутск, Челябинск, Пермь и Волгоград.