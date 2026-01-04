Волгоград свяжут прямым авиарейсом с китайским курортом Санья

Из Волгограда уже в 2026 году могут открыть прямые рейсы в китайский курортный город Санья. О планах по расширению направлений рассказал в эфире телеканала «Россия-1» представитель управления по развитию туризма Саньи Чжан Хао. Помимо 11 уже открытых рейсов в российские города планируются рейсы в Тюмень, Иркутск, Челябинск, Пермь и Волгоград.
Санья — это курорт на юге Китая, на острове Хайнань. Самолеты прилетают в международный аэропорт Феникс, он находится в 25 километрах от берега. Когда начнется полетная программа, пока неизвестно.
