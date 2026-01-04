Что известно о поисках под Мурманском унесенной течением белоруски

Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина отметила, что в поисково-спасательных работах принимают участие спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и аварийно-спасательного отряда АСС Мурманской области. Кроме того, в поисках участвуют сотрудники центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, дополнительно привлекли и волонтеров.