Что известно о поисках под Мурманском унесенной течением белоруски. Подробности сообщает «КП-Мурманск».
Напомним, что туристку из Беларуси унесло течением реки Тулома в момент айсфлоатинга вечером 1 января 2026 года. Поиски женщины продолжаются.
Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина отметила, что в поисково-спасательных работах принимают участие спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и аварийно-спасательного отряда АСС Мурманской области. Кроме того, в поисках участвуют сотрудники центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, дополнительно привлекли и волонтеров.
Следователями было заведено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Известно, что айсфлоатинг проводил местный аттестованный гид.
Ранее СК России показал видео с места поисков пропавшей во время айсфлоатинга белоруски под Мурманском: «Вода парит — ударили морозы за −30».
Также были озвучены первые версии пропажи белорусской туристки во время айсфлоатинга под Мурманском: «Организаторам грозит лишение свободы».