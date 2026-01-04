На ряде трасс в Башкирии ограничили движение из-за непогоды

По предоставленным данным, для легкового и грузового транспорта перекрыли движение на трассах: Аксеново — Аксаково — Белебей с 0 по 40 км, Кушнареково-Чекмагуш-Бакалы с 1 по 112 км, Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли с 0 по 54 км, М-5 «Урал»- Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки с 0 км по 151 км, Октябрьский — Ермекеево с 0 км по 54 км, Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы с 0 км по 133 км. Ориентировочно движение откроют 4 января в 21:00.