На ряде трасс в Башкирии ограничили движение из-за непогоды

В Башкирии на ряде трасс ввели ограничение движения из-за непогоды. Об этом сообщили в ГАИ республики.
По предоставленным данным, для легкового и грузового транспорта перекрыли движение на трассах: Аксеново — Аксаково — Белебей с 0 по 40 км, Кушнареково-Чекмагуш-Бакалы с 1 по 112 км, Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли с 0 по 54 км, М-5 «Урал»- Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки с 0 км по 151 км, Октябрьский — Ермекеево с 0 км по 54 км, Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы с 0 км по 133 км. Ориентировочно движение откроют 4 января в 21:00.
Также ограничено движение для всех видов авто на участке дороги Дюртюли — Нефтекамск с 0 по 87 км. Для большегрузов и автобусов: Белебей — Приютово с 2 км по 31 км, Белебей — Ермекеево — Приютово с 0 по 58 км. Ограничение запланировано также до 21:00.
Также закрыли движение для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на участках дорог: Уфа — Бирск — Янаул с 33 км по 214 км, Дюртюли — Бураево с 0 по 63 км. Для всех видов транспорта — Красный Холм — Нефтекамск с 0 по 53 км.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.