Синоптики сказали про −11 градусов в первый рабочий день 2026 в Беларуси

Синоптики сказали про −11 и сильный ветер 5 января после больших выходных в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали про −11 градусов в первый рабочий день 2026 в Беларуси. Подробности сообщает портал pogoda.by.

В понедельник, 5 января, в первый рабочий день 2026 года, в стране прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночные и утренние часы во многих районах, а днем по северной части пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер окажется юго-западный. Синоптики предупреждают, что ночью ветер местами может быть порывистый. Температура воздуха в ночные часы окажется от −5 до −11 градусов. Днем будет от −1 до −6 градусов.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о морозах ниже климатической нормы с 5 по 11 января в Беларуси: «Мороз до −20 и обильные снегопады».

Тем временем Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в январе 2026 года: «Будет много снега и теплее нормы».