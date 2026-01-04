За 2025 год Петербург посетили более 12 млн туристов

В прошлом году Северную столицу посетили более 12 млн туристов. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.
По его словам, достичь этого результата удалось благодаря эффективной работе по развитию туризма.
Мы создаём новые маршруты, формируем событийный календарь, открываем культурные пространства.
При этом уровень удовлетворенности поездкой остается высоким: большинство гостей города хотят вернуться и рекомендуют Петербург своим друзьям.
В 2025 году туристическая отрасль принесла бюджету более 800 млрд рублей, пишет PITER.TV.