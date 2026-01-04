Ричмонд
За 2025 год Петербург посетили более 12 млн туристов

Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Источник: Аргументы и факты

В прошлом году Северную столицу посетили более 12 млн туристов. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

По его словам, достичь этого результата удалось благодаря эффективной работе по развитию туризма.

Мы создаём новые маршруты, формируем событийный календарь, открываем культурные пространства.

отметил Беглов

При этом уровень удовлетворенности поездкой остается высоким: большинство гостей города хотят вернуться и рекомендуют Петербург своим друзьям.

В 2025 году туристическая отрасль принесла бюджету более 800 млрд рублей, пишет PITER.TV.

