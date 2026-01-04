«В движении»: какие спортивные и детские площадки обустроили в Калининграде в 2025 году

Площадки обустроили в разных районах города. Какие места для занятий спортом и отдыха с детьми появились в 2025 году — в обзоре Калининград.Ru.
Детские площадки.
Всего за Калининградской службой заказчика закреплено 70 детских игровых площадок. В 2025 году выделяли средства на содержание всех объектов. На ряде площадок провели текущие работы: привезли песок, починили ограждение или качели.
Капитальный ремонт с заменой оборудования сделали на семи объектах. Также построили две новые площадки на улицах Карбышева и Курортной. Всего на эти работы потратили около 85 миллионов рублей.
Артиллерийская.
Здесь подрядчик обустроил детскую и спортивную площадки. Рабочие полностью заменили покрытие, установили игровое оборудование, новый инвентарь и ограждения.
Площадки расположены рядом с домом № 35 на улице Артиллерийской. На ремонт из бюджета выделили семь миллионов рублей.
Карбышева.
Во дворе дома № 4 построили новую детскую площадку. Подрядчик установил игровое оборудование и уложил резиновое покрытие. Вокруг участка замостили пешеходные дорожки и сделали деревянные настилы. На работы выделили около 28 миллионов рублей.
«Нам удалось привести эту непрезентабельную территорию в порядок. Это не придомовой участок, а земли общего пользования. Именно такие участки мы и стараемся благоустраивать в Калининграде», — рассказала во время рабочего выезда глава администрации Елена Дятлова.
В рамках проекта также отремонтировали проезд, обустроили парковочные карманы и тротуар. На территории установили светильники, урны и велопарковку. Общая площадь работ — почти пять тысяч квадратных метров.
Курортная.
Игровая зона появилась у дома № 75. На территории уложили разноцветное травмобезопасное покрытие. На детской площадке установили комплекс «Башня», скамейки и урны. Вдоль игровой зоны обустроили ограждение и высадили кустарники.
Работы на территории уже закончили, площадку скоро откроют. Подрядчику осталось установить качели и батуты. На работы потратили более 18 миллионов рублей.
Соммера — Рокоссовского.
Площадка расположена в сквере рядом с памятником воинам-танкистам. Подрядчик заменил оборудование и покрытие из резиновой крошки. Здесь установили десять детских игровых комплексов. На работы направили около семи миллионов рублей.
Гаражная — Юношеская.
В сквере обновили детскую площадку. Подрядчик заменил покрытие из резиновой крошки. На территории установили игровые комплексы, провели благоустройство и смонтировали лавочки, урны и места для отдыха.
Также во время работ заменили ограждение на игровой площадке для баскетбола и футбола. Новый объект обошёлся бюджету в 5,7 миллиона рублей.
Портовая.
Подрядчик обновил детскую и спортивную площадки во дворе дома № 37. Для старших ребят заменили покрытие на поле для игры в футбол и баскетбол, поставили новые тренажёры и ограждение. Для младших смонтировали игровые комплексы. На работы направили 4,6 миллиона рублей.
В следующем году в Калининграде планируют отремонтировать площадки на улице Емельянова, 268а и в микрорайоне Чкаловск рядом с рекой Голубой.
Также разработают проекты для улиц Станиславского — Мичурина; Захарова, 19−25; Златоустовской, 12−20; Зоологической, 1−7; Коперника. Полный список опубликуют позже.
Спортивные площадки.
На обновление инфраструктуры для массового спорта в Калининграде в 2025 году направили свыше 140 миллионов рублей. Современные пространства для занятий появились на улицах Куйбышева, Трибуца, Глинки, Громовой, Гайдара и других. Кроме того, завершается капремонт скейт-парка на улице Пролетарской.
Вернадского.
Здесь разместили площадку для боевых единоборств. На работы потратили около 15 миллионов рублей. На площадке установили уличные тренажёры, турники для воркаута, боксёрские груши и другое оборудование. Общая площадь участка составляет 900 квадратных метров.
Территория закреплена за школой спортивных единоборств. «Нужно, чтобы дети проводили больше времени на свежем воздухе. Некоторое время назад мы были внутри этой спортивной школы. К сожалению, пока у нас нет денег построить новое помещение. Но площадку мы сделали по соседству. И будем продолжать искать такие участки и приводить их в порядок», — рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова во время рабочего выезда на объект.
Она также подчеркнула, что заниматься там смогут все желающие. На территории установили камеры видеонаблюдения.
Трибуца.
Площадка находится рядом с домом № 37. Стоимость ремонта объекта составила 7,5 миллиона рублей. Площадка отвечает всем требованиям безопасности для самостоятельных занятий фитнесом и игровыми видами спорта — баскетболом, футболом, флаг-футболом, подвижными играми.
Куйбышева.
Спортплощадку с теннисными столами и тренажёрами обустроили рядом с домом № 127. На эти цели выделили 11,6 миллиона рублей.
На территории появились комплекс с брусьями, шведской стенкой, турником для подтягиваний и скамьёй для пресса, а также уличная рама с рукоходами, сеткой для лазанья, канатами и степ-платформой. Также установили два теннисных стола, тренажёры, велопарковку и урны. Вокруг обустроили тротуар, высадили газон, деревья и кустарники.
Громовой.
Спортивная площадка появилась рядом с домом № 99А. На её обустройство выделили 30,7 миллиона рублей. Подрядчик установил спортивное оборудование, тренажёры, теннисные столы, игровой комплекс. Также тут появились площадки для панна-футбола, баскетбола и детская зона для подвижных и спокойных игр. Рабочие высадили деревья и кустарники, поставили скамейки и урны.
Маяковского.
На благоустройство спортивной площадки рядом с «Шервудским лесом» выделили 14,7 миллиона рублей. Специалисты уложили резиновое покрытие, оборудовали освещение и провели озеленение. Подрядчик установил тренажёры для спины, пресса и рук, а также брусья, велотренажёр, шахматные и теннисные столы, уличный комплекс для воркаута, урны и скамейки. По периметру проложили беговую дорожку. Площадка находится во дворе жилых домов, но расположена на муниципальной территории.
Глинки.
Спортплощадку оборудовали рядом с Макс-Ашманн-парком на Глинки, 1. На работы направили 21,8 миллиона рублей. Подрядчик установил спортивное оборудование, тренажёры, теннисный стол и игровой комплекс. Также тут смонтировали наружное освещение, скамейки и урны.
Проход к площадке обустроили со стороны улицы Богатырской. Ранее попасть сюда можно было только через территорию многоквартирного дома. Сейчас доступ открыт всем желающим.
Гайдара.
Спортивную площадку обновили рядом с домом 17−27. Центральным элементом здесь стали многофункциональные уличные тренажеры, позволяющие проводить полноценные тренировки на свежем воздухе. На каждом снаряде размещён код для телефона, который предоставляет доступ к персонализированным программам тренировок.
Кроме того, обустроили площадку для командных видов спорта — футбола, волейбола и баскетбола, где можно устраивать соревнования и тренироваться. По периметру установили лавочки и урны, починили ограждение. На работы потратили 3,5 миллиона рублей.
В Калининграде планируют продолжить обновление спортивных объектов. В проект бюджета на 2026 год внесли предложения по обустройству пяти спортивных площадок на улицах Зелёной, 82; Кутаисской, 2; Артиллерийской, 25; Дзержинского, 44 и Жиленкова в Чкаловске.
Ещё несколько объектов не успели сдать в 2025 году. Обустройство двух площадок в сквере у «Киноленда», в посёлке Совхозном, на Ленинском проспекте, 17, а также реконструкцию скейт-парка на Верхнем озере планируют завершить весной 2026 года.