«В движении»: какие спортивные и детские площадки обустроили в Калининграде в 2025 году

Территория закреплена за школой спортивных единоборств. «Нужно, чтобы дети проводили больше времени на свежем воздухе. Некоторое время назад мы были внутри этой спортивной школы. К сожалению, пока у нас нет денег построить новое помещение. Но площадку мы сделали по соседству. И будем продолжать искать такие участки и приводить их в порядок», — рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова во время рабочего выезда на объект.