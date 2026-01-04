Глава Минстроя исполнил новогоднее желание девочки из Москвы

Как уточнили в ведомстве, девочке показали гримерную, комнату отдыха, костюмерные, а также представили мультимедийную выставку, посвященную 70-летию театра. Кроме того, министр передал Виктории и ее маме памятные подарки. Затем семья посетила спектакль «Огниво» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена, поставленный в «Современнике».