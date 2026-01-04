Ричмонд
Глава Минстроя исполнил новогоднее желание девочки из Москвы

Глава Минстроя исполнил новогоднее желание восьмилетней девочки из Москвы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Недвижимость. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту восьмилетней Виктории из Москвы, девочка хотела увидеть закулисье театра, сообщила пресс-служба ведомства.

«Благодаря министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину Вика вместе с мамой попала за кулисы знаменитого московского театра “Современник”, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, девочке показали гримерную, комнату отдыха, костюмерные, а также представили мультимедийную выставку, посвященную 70-летию театра. Кроме того, министр передал Виктории и ее маме памятные подарки. Затем семья посетила спектакль «Огниво» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена, поставленный в «Современнике».

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.