Власти: в калининградском зоопарке «грядут масштабные преобразования»

В 2026 году учреждение отметит 130-летие со дня основания.

В Калининградском зоопарке в 2026 году планируются «масштабные преобразования». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Наступивший год — юбилейный и для нашего зоопарка, он отметит 130-летие со дня основания. В зоопарке грядут масштабные преобразования. В центре внимания окажется, без сомнения, долгожданный жирафник», — говорится в сообщении. Завершить реконструкцию павильона планируют с приходом тепла. Предполагается, что новые смотровые стёкла позволят гостям наблюдать за жирафом с близкого расстояния.

«Не менее важным проектом» в администрации назвали капитальный ремонт бассейна ластоногих. Запланировано также благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, в планах строительство нового террариума, который «поразит своим разнообразием экзотических рептилий и амфибий», и создание нового объекта для медведей, который должен обеспечить животным простор и условия, максимально приближенные к естественным.

«Не забудем и о наших маленьких посетителях — приступим ко второй очереди строительства площадки “Прыг-Скок”», — добавили в пресс-службе.

Поиск подрядчика на реконструкцию жирафника зоопарк начал ещё в мае 2024 года. Начальная цена контракта была на уровне 14,112 млн рублей.

Вольер представляет собой одноэтажное здание с отделами для всесезонного содержания жирафов и подсобными помещениями. В нём планировалось модернизировать системы отопления, вентиляции, кондиционирования, канализации и водоотведения.

В конце июля этого года Светлана Соколова сообщила, что работы по реконструкции подрядчик может проводить только с мая по сентябрь, когда тропические животные гуляют на улице.

«Мы сделали в 2022 году вентиляцию, в 2023 году мы восстановили канализацию и ремонтировали полы у слонихи, а в этом году мы восстанавливаем канализацию и делаем полы у жирафов, а также ставим новые перегородки. Косметику будем наводить только в следующем году», — поясняла она.