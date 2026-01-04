Ричмонд
Штормовой ветер повредил три объекта в частных постройках в Ростове

Два частных дома и навес во дворе пострадали во время непогоды в Ленинском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Сразу три объекта в частных постройках пострадали в Ростове-на-Дону во время сильного ветра. Об этом рассказала глава администрации Ленинского района Юлия Мищук.

Ущерб отметили в переулке Андижанском: на одном из домов была частично повреждена кровля, на фасаде другого — пострадали желоба, также потребовалось восстановить навес в частном дворе.

Сегодня, 4 января, представители районной администрации проверили, как выполняются ремонтные работы. Итог: в течение воскресенья должны привести в порядок навес, уже восстановлен желоб, на кровле еще ведутся работы. Также к этому моменту закупили элементы для ремонта фасада, их должны установить завтра.

— Застройщик поддерживает постоянную связь с жильцами и контролирует процесс восстановления. Претензий от людей нет. Мониторим ситуацию, — написала в своем телеграм-канале Юлия Мищук.

