Штормовой ветер повредил три объекта в частных постройках в Ростове

Сразу три объекта в частных постройках пострадали в Ростове-на-Дону во время сильного ветра. Об этом рассказала глава администрации Ленинского района Юлия Мищук.
Ущерб отметили в переулке Андижанском: на одном из домов была частично повреждена кровля, на фасаде другого — пострадали желоба, также потребовалось восстановить навес в частном дворе.
Сегодня, 4 января, представители районной администрации проверили, как выполняются ремонтные работы. Итог: в течение воскресенья должны привести в порядок навес, уже восстановлен желоб, на кровле еще ведутся работы. Также к этому моменту закупили элементы для ремонта фасада, их должны установить завтра.
— Застройщик поддерживает постоянную связь с жильцами и контролирует процесс восстановления. Претензий от людей нет. Мониторим ситуацию, — написала в своем телеграм-канале Юлия Мищук.
