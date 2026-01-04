Штормовой ветер повредил три объекта в частных постройках в Ростове

Сегодня, 4 января, представители районной администрации проверили, как выполняются ремонтные работы. Итог: в течение воскресенья должны привести в порядок навес, уже восстановлен желоб, на кровле еще ведутся работы. Также к этому моменту закупили элементы для ремонта фасада, их должны установить завтра.