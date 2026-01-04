Половине жителей Волгоградской области вернули свет после снежной бури

По информации филиала Россети-Юг — Волгоградэнерго, к этому часу работы завершены уже в Городищенском, Еланском, Жирновской, Ленинском и Николаевском районах.
— Одновременно специалисты отрабатывают точечные заявки от бытовых потребителей. Восстановительные мероприятия продолжатся до полного устранения всех последствий непогоды на энергообъектах, — сообщают в ресурсоснабжающей компании.
В Волгоградской области ликвидацией последствий непогоды занимаются 131 специалист и 45 единиц спецтехники.
Оставлять заявки жители региона могут по номерам контакт-центра 8−800−220−0−220 или 220 для мобильных устройств.