В Соцфонде рассказали об оформлении доступа к больничным для самозанятых

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Более тысячи самозанятых работников оформили доступ к оплачиваемым больничным за первые четыре дня с момента приема заявлений в России, сообщили РИА Новости в Социальном фонде РФ.
Эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых работников начался в России в 2026 году. Участие в нём позволит получать пособия по временной нетрудоспособности, как штатные сотрудники. Для этого необходимо зарегистрироваться в Соцфонде, выбрать размер страхового взноса (35 000 или 50 000 рублей в год) и начать его уплату.
«Всего за первые четыре дня с момента старта приёма заявлений на добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности в систему вступили более тысячи плательщиков налога на профессиональный доход. По оперативным данным Фонда, на текущий момент подано 1121 заявление от самозанятых, желающих получить право на оплачиваемый больничный», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, все поступившие заявления были поданы в электронном виде через мобильное приложение «Мой налог».
«Уже через полгода регулярной уплаты взносов первые участники эксперимента получат полноценное право на больничный, который будет оплачен, исходя из выбранного ими страхового обеспечения», — подчеркнул глава Соцфонда РФ Сергей Чирков.
Уточняется, что заявление на участие в программе добровольного социального страхования для самозанятых можно подать через портал Госуслуг, клиентские службы Социального фонда России или приложение «Мой налог». Для получения права на пособие по временной нетрудоспособности самозанятый должен ежемесячно или единовременно уплатить годовой взнос. Социальный фонд уведомит самозанятого о возникновении права на больничный, а также о выплатах после закрытия больничных листов.