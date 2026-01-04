В Соцфонде рассказали об оформлении доступа к больничным для самозанятых

Уточняется, что заявление на участие в программе добровольного социального страхования для самозанятых можно подать через портал Госуслуг, клиентские службы Социального фонда России или приложение «Мой налог». Для получения права на пособие по временной нетрудоспособности самозанятый должен ежемесячно или единовременно уплатить годовой взнос. Социальный фонд уведомит самозанятого о возникновении права на больничный, а также о выплатах после закрытия больничных листов.