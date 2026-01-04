Ричмонд
Корректировки в расписании рейсов возможны в аэропорту Нижнего Новгорода

Это связано с обеспечением безопасности полетов.

Источник: Время

Нижегородский аэропорт имени Чкалова принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов», — пояснил Кореняко.

Он добавил, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее нижегородский аэропорт принял несколько самолетов, летевших в Москву и Казань.