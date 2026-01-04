Ричмонд
16 аварийных домов в Ростовской области утвердили под снос

На Дону опубликовали список аварийных домов, подлежащих расселению и сносу в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утвердили список из 16 аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению и сносу в 2026 году. Постановление донского минстроя было опубликовано в декабре на портале правовой информации.

Снести собираются семь домов в городе Гуково (4207,2 кв. метра), по три дома в Новочеркасске (794,6 кв. метра) и Матвеево-Курганском районе (1049,5 кв. метра), по одному — в Таганроге (530,10 кв. метра), Зерноградском (452 кв. метра) и Мартыновском районах (284,20 кв. метра).

На снос домов в зависимости от территорий и объема работ планируют потратить от 1,5 млн до 10,6 млн рублей. В целом на указанные работы заложили примерно 26,2 млн рублей. Средства выделят из областного и местных бюджетов.

