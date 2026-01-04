Длинная очередь в Эрмитаж рассосалась к вечеру

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 янв — РИА Новости. Длинная очередь желающих попасть в Государственный Эрмитаж, которая образовалась в воскресенье днем, полностью рассосалась ближе к вечеру, следует из данных онлайн-веб-камер.
Ряд региональных СМИ и Telegram-каналов в воскресенье сообщали, что очередь на вход в Эрмитаж растянулась до Александрийского столпа на Дворцовой площади.
Согласно данным онлайн-веб-камер на портале camrealtime.ru, где в режиме реального времени можно увидеть, в частности, ситуацию на Дворцовой площади и у входа в Эрмитаж, в настоящее время очереди нет.
При этом на Дворцовой площади наблюдается большое количество людей, любующихся главной новогодней елью Петербурга.
Комментарием пресс-службы Эрмитажа о причинах возникновения очереди в музей РИА Новости пока не располагает.