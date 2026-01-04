«До −15°С и ниже»: синоптики рассказали о сильных морозах в Калининградской области к концу новогодних праздников

В конце новогодних праздников в Калининградской области ожидаются сильные морозы. Температура воздуха может опуститься ниже −15°С. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«Во второй половине январских (после 5−6 числа) осадков должно стать меньше, но морозы могут усилиться. Температура ночью может опускаться уже до −10…-15°С, а днём не превышать −2…-5°С. Для точных прогнозов ещё рано, но готовимся к настоящей зимней погоде с морозами и большим количеством снега», — говорится в сообщении.
В конце декабря в Калининградской области выпало рекордное количество снега. Высота покрова в западной части региона утром 31 декабря достигла 25−30 сантиметров. Снегопады в Калининградской области продолжали идти все первые числа января.