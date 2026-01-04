«До −15°С и ниже»: синоптики рассказали о сильных морозах в Калининградской области к концу новогодних праздников

«Во второй половине январских (после 5−6 числа) осадков должно стать меньше, но морозы могут усилиться. Температура ночью может опускаться уже до −10…-15°С, а днём не превышать −2…-5°С. Для точных прогнозов ещё рано, но готовимся к настоящей зимней погоде с морозами и большим количеством снега», — говорится в сообщении.