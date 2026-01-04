Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«До −15°С и ниже»: синоптики рассказали о сильных морозах в Калининградской области к концу новогодних праздников

Похолодание ожидается после 5 января.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 39% 760 мм рт. ст. +5°
Источник: Аргументы и факты

В конце новогодних праздников в Калининградской области ожидаются сильные морозы. Температура воздуха может опуститься ниже −15°С. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Во второй половине январских (после 5−6 числа) осадков должно стать меньше, но морозы могут усилиться. Температура ночью может опускаться уже до −10…-15°С, а днём не превышать −2…-5°С. Для точных прогнозов ещё рано, но готовимся к настоящей зимней погоде с морозами и большим количеством снега», — говорится в сообщении.

В конце декабря в Калининградской области выпало рекордное количество снега. Высота покрова в западной части региона утром 31 декабря достигла 25−30 сантиметров. Снегопады в Калининградской области продолжали идти все первые числа января.