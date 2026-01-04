Ричмонд
В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам

МВД: гражданам категорически нельзя сообщать незнакомцам данные паспорта и СНИЛС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Гражданам категорически нельзя сообщать незнакомцам паспортные данные, СНИЛС, а также комбинации имени и даты рождения, которые злоумышленники могут использовать для подбора пароля и кражи данных, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В управлении рассказали, что раскрытие некоторых данных, даже по ошибке, может привести к утечке персональной информации, краже денег или использованию личности.

«Нельзя передавать: Документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. Фотография паспорта в ответ на просьбу “подтвердить личность” — прямой путь к краже», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также в ведомстве отметили, что нельзя предавать коды доступа — любые одноразовые пароли из смс- или push-уведомлений.

«Ваша жизнь: ваш адрес, местоположение в реальном времени, маршруты, номера близких. Особенно в открытых профилях. Это знание — сила против вас. Комбинации: ваше имя + дата рождения + телефон — уже достаточно, чтобы подобрать пароль, войти в вашу почту или оформить на вас кредит», — добавили в ведомстве.

Также в управлении напомнили главное правило — настоящие службы безопасности никогда не просят отправить код, фото документа или данные «для защиты».