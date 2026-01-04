В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам

«Ваша жизнь: ваш адрес, местоположение в реальном времени, маршруты, номера близких. Особенно в открытых профилях. Это знание — сила против вас. Комбинации: ваше имя + дата рождения + телефон — уже достаточно, чтобы подобрать пароль, войти в вашу почту или оформить на вас кредит», — добавили в ведомстве.