Александр Бастрыкин взял на контроль дело о разрушающемся памятнике архитектуры в Воронеже

В Воронежской области уже заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Теперь руководство местного СК в лице Михаила Селюкова должно отчитаться перед Александром Бастрыкиным о том, что уже сделано и какие решения приняты.