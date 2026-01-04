Александр Бастрыкин взял на контроль дело о разрушающемся памятнике архитектуры в Воронеже

Ситуация с многоквартирным жилым домом на улице Краснознаменной дошла до федерального центра. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад у воронежских коллег о ходе расследования дела, связанного с нарушением прав жильцов. Об этом сообщила пресс-служба СКР вечером 4 января.
Этот дом является объектом культурного наследия, но фактически здание, по информации местных СМИ, находится в плачевном состоянии и непригодно для жизни. Несмотря на разрушения, дом до сих пор не признали аварийным. Управляющая компания и контролирующие органы, по словам жильцов, бездействуют.
В Воронежской области уже заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Теперь руководство местного СК в лице Михаила Селюкова должно отчитаться перед Александром Бастрыкиным о том, что уже сделано и какие решения приняты.