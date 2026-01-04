Эксперты рассказали о росте спроса на пирожные

«Розничные продажи пирожных (в том числе свежих пирожных c небольшим сроком годности, а также пончиков, эклеров, профитроли и так далее) в натуральном выражении за период январь-сентябрь показали прирост на 19% год к году… Что касается шоколадных плиток, то их продажи в весе просели на 12%», — говорится в сообщении.