Белорусский хлеб из фиолетовой пшеницы появился в продаже сразу от двух заводов

Именно в одном из хозяйств названного комбината хлебопродуктов в 2025-м посеяли 20 гектар яровой фиолетовой пшеницы. Ее семена в Минскую область Беларуси привезли из Омской области России. Кроме непривычного фиолетового оттенка зерна, этот вид пшеницы отличается содержанием антоциана. Последний — природный антиоксидант, который положительно влияет на здоровье человека.