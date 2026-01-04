Эдуард Мусаханянц возглавил Нижегородский театр оперы и балета

Исполняющим обязанности директора Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина назначен Эдуард Мусаханянц. Он сменил Айрата Тухватуллина, который руководил театром с конца февраля 2024 года. О кадровом решении сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора.
Эдуард Мусаханянц хорошо известен в профессиональной среде как продюсер, культурный менеджер и педагог. Он окончил Московский государственный университет культуры, а затем аспирантуру ГИТИСа. Более десяти лет его работа была связана с московским музыкальным театром «Геликон-опера», где он отвечал за художественно-организационное развитие и запуск новых форматов — от образовательных программ до междисциплинарных проектов.
Отдельное направление его деятельности — телевидение и кино. Мусаханянц продюсировал крупные проекты на канале «Россия-Культура», а также участвовал в создании цикла «Театр в кино», благодаря которому оперные постановки увидели зрители по всей стране. За его плечами — и социальные инициативы, и масштабные фестивали, включая «Культурный полюс» на Чукотке.
В театре отмечают, что управленческий опыт и внимание к людям искусства помогут сохранить высокий темп развития нижегородской оперы, которая уже не раз получала престижные профессиональные награды.