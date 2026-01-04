Эдуард Мусаханянц возглавил Нижегородский театр оперы и балета

Эдуард Мусаханянц хорошо известен в профессиональной среде как продюсер, культурный менеджер и педагог. Он окончил Московский государственный университет культуры, а затем аспирантуру ГИТИСа. Более десяти лет его работа была связана с московским музыкальным театром «Геликон-опера», где он отвечал за художественно-организационное развитие и запуск новых форматов — от образовательных программ до междисциплинарных проектов.