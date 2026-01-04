Беспилотную опасность объявили в Ростовской области вечером 4 января

Вечером 4 января в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от РСЧС.
— Объявлена беспилотная опасность, — информирует экстренная служба.
Жителям Дона рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, в ночь на 4 января ликвидировали БПЛА в Верхнедонском районе.
