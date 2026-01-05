Ричмонд
Нераспроданные елки отдали питомцам в красноярский «Роев ручей»

После праздников обитатели зоопарка получили хвойные витамины и игрушки.

Источник: Парк флоры и фауны «Роев ручей»

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» поблагодарил местных предпринимателей и горожан за переданные после новогодних праздников живые ели и пихты.

Нераспроданные хвойные деревья стали отличным подарком и полезным развлечением для многих обитателей зоопарка.

Как рассказали сотрудники парка, для разных животных ёлки стали источником новых впечатлений и активностей.

Амурские тигры использовали их как природную мебель, чесалки и элемент маскировки. Белые медведи с интересом изучали пихты, обнимали и катали их, устраивая себе ароматерапевтические сеансы.

Копытные животные, такие как зубры и олени, восприняли хвою как витаминное дополнение к рациону.

А манул, несмотря на свойственный виду скептицизм, в итоге оценил укрытие под сенью дерева.

Для куниц и соболей установленные в вольерах ёлки превратились в целый игровой комплекс для лазанья и прыжков.