Нераспроданные елки отдали питомцам в красноярский «Роев ручей»

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» поблагодарил местных предпринимателей и горожан за переданные после новогодних праздников живые ели и пихты.
Нераспроданные хвойные деревья стали отличным подарком и полезным развлечением для многих обитателей зоопарка.
Как рассказали сотрудники парка, для разных животных ёлки стали источником новых впечатлений и активностей.
Амурские тигры использовали их как природную мебель, чесалки и элемент маскировки. Белые медведи с интересом изучали пихты, обнимали и катали их, устраивая себе ароматерапевтические сеансы.
Копытные животные, такие как зубры и олени, восприняли хвою как витаминное дополнение к рациону.
А манул, несмотря на свойственный виду скептицизм, в итоге оценил укрытие под сенью дерева.
Для куниц и соболей установленные в вольерах ёлки превратились в целый игровой комплекс для лазанья и прыжков.