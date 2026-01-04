Глава Росстандарта рассказал о новых дорожных знаках в России

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Несколько регионов в России смогли познакомиться с новыми дорожными знаками еще в 2025 году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
Обновлённый ГОСТ по дорожным знакам стал обязательным с 1 января текущего года.
«Обновлённые стандарты у нас появились в феврале 2025 года, но со сроком ввода в действие только в январе 2026 года. Таким образом, участники дорожного движения смогли познакомиться с новыми знаками. В ряде регионов в экспериментальном порядке уже опробовали новые знаки. Задача состояла в оптимизации, безусловно не снижая при этом, а может быть, где-то и повышая требования безопасности», — сказал Шалаев.
Обновленный ГОСТ по дорожным знакам привнес и несколько новых. Также разнообразились виды информационных табличек. Так, например, вводится новый знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». А с помощью знака «Парковка (парковочное место)» можно будет одновременно информировать и о месте, где парковка разрешена, и о способе постановки автомобиля на стоянку.
Отдельный вид информационной таблички «Вид транспортного средства» будет указывать, что действие знака касается легкового такси, а табличка «Время действия» сможет указывать месяцы, когда действует знак (раньше было предусмотрено только обозначение дней недели и/или времени суток). Также вводятся таблички «Глухие пешеходы» и «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие».
Есть и еще целый ряд новаций, например добавляется возможность вертикального расположения знака «Стоп-линия».