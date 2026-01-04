Глава Росстандарта рассказал о новых дорожных знаках в России

«Обновлённые стандарты у нас появились в феврале 2025 года, но со сроком ввода в действие только в январе 2026 года. Таким образом, участники дорожного движения смогли познакомиться с новыми знаками. В ряде регионов в экспериментальном порядке уже опробовали новые знаки. Задача состояла в оптимизации, безусловно не снижая при этом, а может быть, где-то и повышая требования безопасности», — сказал Шалаев.