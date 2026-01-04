Как в Новосибирске встретили Новый год: гуляния и праздничная атмосфера

Новосибирцы отметили приход 2026 года яркими гуляньями на центральных площадях города. Жители с радостью встречали первый рассвет нового года, наслаждаясь атмосферой праздника. В праздничной фотоленте — счастливые лица, весёлые компании и радость встреч нового года. На улицах во время каникул работают ярмарки, горки для катания и музыкальные площадки, создавая настроение праздника для всех возрастов.