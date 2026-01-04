Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как в Новосибирске встретили Новый год: гуляния и праздничная атмосфера

Новосибирцы отметили приход 2026 года яркими гуляньями на центральных площадях города. Жители с радостью встречали первый рассвет нового года, наслаждаясь атмосферой праздника. В праздничной фотоленте — счастливые лица, весёлые компании и радость встреч нового года. На улицах во время каникул работают ярмарки, горки для катания и музыкальные площадки, создавая настроение праздника для всех возрастов.

6фотографий

Новосибирцы отметили приход 2026 года яркими гуляньями на центральных площадях города. Жители с радостью встречали первый рассвет нового года, наслаждаясь атмосферой праздника. В праздничной фотоленте — счастливые лица, весёлые компании и радость встреч нового года. На улицах во время каникул работают ярмарки, горки для катания и музыкальные площадки, создавая настроение праздника для всех возрастов.