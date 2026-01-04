«Чебурашка 2» за четыре дня собрал в прокате 2,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Кассовые сборы фильма «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 2 миллиарда рублей уже на четвертый день кинопроката, его посмотрели более 4,6 миллиона зрителей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день проката.
«Общие сборы — 2 507 531 926 рублей», — говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек: так, по данным ЕАИС, сиквел «Чебурашки» посмотрели уже 4 661 389 зрителей.
В семейном блокбастере «Чебурашка 2» к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть «Чебурашки» о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.