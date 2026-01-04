В Ростове полиция начала проверку после повреждения новой остановки

В Ростове-на-Дону полиция начала проверку после хулиганской выходки, из-за которой оказалось повреждено остекление новой остановки.
— В ходе мониторинга СМИ и соцсетей в поле зрения попала публикация о разбитой остановке на улице Большой Садовой. Проводится проверка, выясняются участники инцидента, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Речь идет об «умной» или по-другому интерактивной остановке. Судя по снимкам очевидцев, одна из прозрачных перегородок павильона покрылась трещинами и теперь может в любой момент рассыпаться.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.