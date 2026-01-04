Ричмонд
В МТС рассказали о новом этапе эволюции человека

Гендиректор MWS AI Филиппов: ИИ станет новым этапом эволюции человека.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Устройства с искусственным интеллектом станут новым этапом эволюции человека, потому что они расширяют возможности памяти, обработки информации и работы с большим объемом данных, заявил РИА Новости генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов.

«Искусственный интеллект будет расширять возможности человека благодаря появлению новых устройств. Это можно рассматривать как новый виток эволюции… В перспективе человек сможет получить расширенную память, новые инструменты анализа и обработки информации и возможность работать с гораздо большими объемами данных. К этому нас ведут разработки в области нейроинтерфейсов», — сказал Филиппов.

Сейчас на рынке появляются гаджеты, в которых искусственный интеллект является не дополнительной функцией, а «мозгом» системы — он анализирует контекст, поведение и данные пользователя, понимает происходящее и заранее предлагает нужные действия, информацию или помощь. Это, например, ИИ-диктофоны, которые сразу распознают речь и превращают в текст, наушники с переводом в режиме реального времени, браслеты и кольца, отслеживающие показатели здоровья.

В результате устройства превращаются в персональных помощников, которые работают проактивно и почти незаметно для человека. По мнению Филиппова, этот технологический тренд находится в начале своего развития.

«Человечество уже более века живет в технологической среде, которая влияет на биологическое развитие: увеличивается продолжительность жизни, растут интеллектуальные и физические возможности. Следующий шаг — соединение естественного и искусственного интеллекта», — сказал он.