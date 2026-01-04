В МТС рассказали о новом этапе эволюции человека

Сейчас на рынке появляются гаджеты, в которых искусственный интеллект является не дополнительной функцией, а «мозгом» системы — он анализирует контекст, поведение и данные пользователя, понимает происходящее и заранее предлагает нужные действия, информацию или помощь. Это, например, ИИ-диктофоны, которые сразу распознают речь и превращают в текст, наушники с переводом в режиме реального времени, браслеты и кольца, отслеживающие показатели здоровья.