В МВД объяснили, какие данные нельзя передавать посторонним

По информации ведомства, даже случайное раскрытие некоторых сведений может привести к утечке информации, краже денег или использованию личности в преступных целях.
Сотрудники отметили, что никогда не стоит передавать документы вроде паспорта, ИНН или СНИЛС, включая их фотографии. «Фотография паспорта в ответ на просьбу “подтвердить личность” — прямой путь к краже», — предупредили в ведомстве.
Также не следует сообщать одноразовые коды из SMS или push-уведомлений. Настоящие службы безопасности никогда не запрашивают такие данные.
Кроме того, опасность представляют сведения о месте жительства, текущем местоположении, маршрутах и номерах близких. Комбинация «Имя + Дата рождения + Телефон» может позволить злоумышленникам подобрать пароли, получить доступ к почте или оформить кредит на чужое имя.
В МВД подчеркнули, что персональные данные — это не просто цифры. Это ваша финансовая безопасность, репутация и защита семьи. Граждан призвали быть внимательными и не отправлять коды, фото документов или данные «для защиты» посторонним.