«Это еще и удар по ОПЕК». Эксперт объяснил, как атака США на Венесуэлу повлияет на рынок нефти

Объясняя, в чем здесь интерес США, он подчеркнул, что добыча нефти в Америке и Венесуэле обходится недешево по сравнению со странами Ближнего Востока. «Америке невыгодна низкая цена на нефть. Ей нужна нефть дорогая — в районе $100−150 (за баррель. — Прим. БЕЛТА). Это оптимальный вариант для американцев. Сегодня нефть раза в два, а то и больше, дешевле. И все сводится к тому, что диктовать условия на рынке будут путем права сильного», — заключил Александр Тищенко. -0-