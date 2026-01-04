Ричмонд
«Это еще и удар по ОПЕК». Эксперт объяснил, как атака США на Венесуэлу повлияет на рынок нефти

«В Венесуэле тяжелая нефть, а все американские НПЗ в этом регионе настроены именно на тяжелую нефть. В этом плане у США тоже есть интерес. Американцы заявили, что недра Венесуэлы — это собственность Америки», — сказал Александр Тищенко.

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атака США на Венесуэлу является еще и ударом по такой организации, как ОПЕК, которая была создана в целях контроля квот на добычу нефти. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы и президента этой страны Николаса Мадуро, который был похищен американцами. По мнению Александра Тищенко, не последнюю роль в этом сыграли энергоресурсы. «В Венесуэле тяжелая нефть, а все американские НПЗ в этом регионе настроены именно на тяжелую нефть. В этом плане у США тоже есть интерес. Американцы заявили, что недра Венесуэлы — это собственность Америки», — сказал он.

Александр Тищенко отметил, что атака на Венесуэлу со стороны США стала ударом и по отдельным международным организациям. «Нужно смотреть шире и масштабнее. Это еще и удар по ОПЕК. Речь идет о том, что ОПЕК, видимо, будет вытесняться. И вся мировая нефтяная отрасль опять будет сводиться к теме “семи сестер” (речь о семи крупнейших компаниях, которые преобладали в мировой торговле нефтью в прошлом веке. — Прим. БЕЛТА). И сегодня они, наверное, опять будут диктовать условия», — считает эксперт.

Объясняя, в чем здесь интерес США, он подчеркнул, что добыча нефти в Америке и Венесуэле обходится недешево по сравнению со странами Ближнего Востока. «Америке невыгодна низкая цена на нефть. Ей нужна нефть дорогая — в районе $100−150 (за баррель. — Прим. БЕЛТА). Это оптимальный вариант для американцев. Сегодня нефть раза в два, а то и больше, дешевле. И все сводится к тому, что диктовать условия на рынке будут путем права сильного», — заключил Александр Тищенко. -0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

