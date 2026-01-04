Ричмонд
Водителей в Ростовской области попросили быть осторожными на скользких дорогах

Водителей предупреждают: донские трассы станут скользкими из-за дождей и похолодания.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящей ночью, а также утром 5 января в Ростовской области ожидается ухудшение погоды. В связи с этим водителей просят быть осторожными. Предупреждение поступило от управления Госавтоинспекции.

По информации ведомства, в регионе пройдет дождь, после этого преимущественно по северу области понизится температура воздуха, из-за чего дороги станут скользкими.

Водителям напоминают: на зимней дороге требуется предельная внимательность. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью, дистанцией и боковым интервалом. Нельзя совершать резкие маневры.

