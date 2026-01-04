«Не верю, что люди умирают»: Симоньян записала видео ко дню рождения Кеосаяна

Несколько месяцев прошло со дня смерти режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. В воскресенье, 4 января, он бы отметил 60-й день рождения. В память о муже главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала несколько видеороликов в своем Telegram-канале.
— Тигран не «был» — он есть для меня. Я не верю, что люди умирают, — мы просто перестаем их видеть. Я чувствую его рядом с собой каждую минуту, — подписала Симоньян одну из публикаций.
В опубликованном ролике журналистка рассказывает о личности своего супруга и в частности — о его страсти к кино. По ее словам, если знаменитая телепередача «Международная пилорама», ведущим которой был Кеосаян, была для него чем-то вроде хобби, то настоящей любовью стало именно кино.
— Он страшно переживал, если вдруг он год, например, не снимает кино. Он тут же бросался искать сценарий или сам писать сценарий, находить деньги или инвестировать свои деньги. Потому что, конечно, так, как он был счастлив на площадке, — это даже нельзя назвать счастьем, это, наверное, настоящая эйфория, — рассказала журналистка.
Маргарита Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна 26 сентября 2025 года. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телеведущего.