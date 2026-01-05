Ричмонд
Омичей попросили беречь канализацию и не выбрасывать туда оливье

Такие действия, как отмечают специалисты, приводят к засорам.

Источник: Freepik

АО «Росводоканал Омск» сделало заявление в связи с новогодними праздниками.

«Праздники — время уюта и застолий, но канализация не предназначена для остатков праздничного меню. Пожалуйста, не смывайте в унитаз оливье, другие пищевые отходы, салфетки, средства личной гигиены и бытовой мусор», — призвали специалисты компании.

Как уточнили в водоканале, подобные «эксперименты» быстро приводят к засорам и авариям, которых можно было бы избежать, если выбрасывать все лишнее только в мусорное ведро.

Как сообщается, если омичи будут беречь канализацию, то праздники пройдут спокойно.