На дорогах Башкирии развернули девять пунктов обогрева

На трассе М-5 «Урал» организованы три мобильных пункта обогрева. На 1509-м километре установлена палатка на 8 мест, на 1548-м километре развернут модульный пункт на 10 человек, а на 1285-м километре готов к работе еще один пункт обогрева.
На трассе Р-240 Уфа — Оренбург на 223 километре развернут мобильный пункт на базе «КамАЗа» (8 мест), установлена палатка большой вместимости — 40 человек. В Аургазинском районе дежурит спецтехника «КамАЗ» (6 мест), развернута палатка на 20 человек.
На 205 километре трассы Уфа — Белорецк дежурит спецтехника «Камаз» (6 человек) и установлена палатка на 20 человек.
Также на трассе Р-240 на 82 километре ПАЗ на 25 человек готов принять водителей, попавших в снежный плен. В поселке Баженов Бирского района установлена палатка на 20 человек.
Напомним, с 20:00 4 января ограничено движение для всех типов транспорта на участках автодорог Уфа — Инзер — Белорецк (27−222 км) и Уфа — Оренбург (27−112 км, 112−274 км).