В Минобороны Венесуэлы раскрыли подробности захвата президента Мадуро и его супруги

МО Венесуэлы: США при похищении Мадуро убили большую часть охраны.

Источник: Комсомольская правда

В Минобороны Венесуэлы раскрыли подробности захвата президента страны Николаса Мадуро и его супруги. Оказалось, что военные США убили большую часть охраны главы государства. Об этом рассказал министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес в эфире канала VTV.

«Преступление было совершено вчера, в субботу, третьего января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — военнослужащие и невинные граждане», — говорится в сообщении от военноначальника.

Напомним, 3 января 2026 года Вашингтон начал проводить операцию против Каракаса. Власти США озвучили основную причину случившегося — наркотрафик, который идет в Штаты. В Венесуэле уверены, что Белый дом нацелился на нефть и полезные ископаемые страны.

Ранее KP.RU сообщил, что целый ряд стран, включая Россию, осудили действия США. В Москве попросили внести ясность в происходящее в Каракасе и немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которые были захвачены в ходе ВС США и доставлены в Америку для проведения суда над ними.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
