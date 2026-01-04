В Минобороны Венесуэлы раскрыли подробности захвата президента Мадуро и его супруги

В Минобороны Венесуэлы раскрыли подробности захвата президента страны Николаса Мадуро и его супруги. Оказалось, что военные США убили большую часть охраны главы государства. Об этом рассказал министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес в эфире канала VTV.
«Преступление было совершено вчера, в субботу, третьего января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — военнослужащие и невинные граждане», — говорится в сообщении от военноначальника.
Напомним, 3 января 2026 года Вашингтон начал проводить операцию против Каракаса. Власти США озвучили основную причину случившегося — наркотрафик, который идет в Штаты. В Венесуэле уверены, что Белый дом нацелился на нефть и полезные ископаемые страны.
Ранее KP.RU сообщил, что целый ряд стран, включая Россию, осудили действия США. В Москве попросили внести ясность в происходящее в Каракасе и немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которые были захвачены в ходе ВС США и доставлены в Америку для проведения суда над ними.