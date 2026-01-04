Ричмонд
Глава Минобороны Венесуэлы: США убили охранников Мадуро при его захвате

Военные Соединенных Штатов во время похищения президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес убили значительную часть их охраны, а также случайных людей. Об этом сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Он заявил, что Боливарианские национальные вооруженные силы решительно отвергают это «трусливое похищение» конституционного президента Венесуэлы и первой леди.

— Преступление было совершено вчера, в субботу, третьего января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — военнослужащие и невинные граждане, — сказал он в эфире телеканала VTV.

3 января СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на случившееся.

Вечером того же дня президент США Дональд Трамп провел большую пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».

