«Взрослым тоже нужно верить в чудо». Волонтеры БРСМ дарят праздник пожилым людям в Гродненской области

В Ошмянах поздравления принимал бывший малолетний узник Василий Жевняк. В гости к нему пришли представители общественных объединений, ТЦСОН, профсоюза и волонтеры серебряного возраста. Волонтеры отряда «Твори добро» Ивьевского государственного колледжа навестили ветеранов педагогического труда Евгения Момота, Таисию Соколовскую и Галину Свекла, поздравили с рождественскими и новогодними праздниками, преподнесли сладкие подарки от профсоюзной организации колледжа, выразили слова глубокой признательности за мудрые советы, многолетний опыт и дальновидность. В Берестовицком районе поздравили с новогодними праздниками ветерана войны и малолетних узников. В рамках благотворительной акции «От всей души» руководство Берестовицкого райисполкома и лидеры районных организаций общественных объединений посетили их с подарками.