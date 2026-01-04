«Взрослым тоже нужно верить в чудо». Волонтеры БРСМ дарят праздник пожилым людям в Гродненской области

4 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ветеранов войны и труда, бывших малолетних узников фашистских концлагерей, жильцов социальных учреждений поздравляет с Новым годом и Рождеством молодежь Гродненской области во время республиканской акции «От всей души». Об этом рассказали корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете БРСМ.
«Взрослым тоже нужно верить в чудо, поэтому молодежь региона в рамках республиканской акции “От всей души” дарит праздник пожилым людям», — рассказали в обкоме БРСМ. В каждом районе активисты молодежной организации с концертами и подарками приезжают в гости к землякам старшего поколения.
Так, например, праздничное представление устроили для посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ЦСОН Ленинского района Гродно студенты Гродненского государственного медицинского университета. Более 50 пожилых гродненцев стали участниками новогоднего утренника с песнями, танцами, конкурсами и визитом Деда Мороза со Снегурочкой.
«Мы считаем, что связь поколений помогает поддерживать моральный дух и единство в нашей стране. Новогоднее настроение — это не только детская привилегия. Взрослым также необходимо верить в чудо», — поделилась студентка 4-го курса ГрГМУ Ирина Жила.
В Ошмянах поздравления принимал бывший малолетний узник Василий Жевняк. В гости к нему пришли представители общественных объединений, ТЦСОН, профсоюза и волонтеры серебряного возраста. Волонтеры отряда «Твори добро» Ивьевского государственного колледжа навестили ветеранов педагогического труда Евгения Момота, Таисию Соколовскую и Галину Свекла, поздравили с рождественскими и новогодними праздниками, преподнесли сладкие подарки от профсоюзной организации колледжа, выразили слова глубокой признательности за мудрые советы, многолетний опыт и дальновидность. В Берестовицком районе поздравили с новогодними праздниками ветерана войны и малолетних узников. В рамках благотворительной акции «От всей души» руководство Берестовицкого райисполкома и лидеры районных организаций общественных объединений посетили их с подарками.
В эти новогодние дни волонтеры по всей области помогают пожилым людям по хозяйству, украшают дома и организуют для них праздники. «Это делается для того, чтобы ветераны, люди солидных лет чувствовали нашу благодарность за свой вклад в развитие страны, в наше сегодняшнее благополучие, чтобы ощущали заботу и поддержку», — отметила главный специалист Гродненского обкома БРСМ Екатерина Романюк.
До 14 января в Гродненской области запланировано около 30 таких мероприятий. -0-