В перинатальном центре сообщили, сколько двоен родилось в декабре

«Всего в декабре в нашем центре родилось 302 ребенка: 161 девочка и 141 мальчик. Декабрьские родители, команда Перинатального центра поздравляет вас с пополнением в семьях и желает здоровья и счастья всем малышам», — говорится в сообщении.