В перинатальном центре сообщили, сколько двоен родилось в декабре

Всего в декабре в центре родилось 302 ребенка: 161 девочка и 141 мальчик.

В калининградском перинатальном центре в декабре 2025 года родилось девять пар двойняшек. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

«Всего в декабре в нашем центре родилось 302 ребенка: 161 девочка и 141 мальчик. Декабрьские родители, команда Перинатального центра поздравляет вас с пополнением в семьях и желает здоровья и счастья всем малышам», — говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь в региональном перинатальном центре родилось двое детей. Всего в новогоднюю ночь на свет появились пять жителей Калининградской области — четыре девочки и один мальчик, сообщил ранее губернатор Алексей Беспрозванных. Первой родилась девочка в четвёртом роддоме.