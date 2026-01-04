Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии на трассе из-за погоды развернули пункт обогрева

По республике наблюдаются затруднения движения.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за метели шквалистого ветра наблюдаются затруднения движения и ограничения видимости. По информации Госкомитета по ЧС, на участках, где ограничено движения, организовано дежурство.

В ведомстве уточнили, что на федеральной трассе М-5 «Урал» развернут пункт обогрева в Туймазинском районе на 1285 километре.

Жителям и гостям республики рекомендовали отказаться от дальних поездок.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.