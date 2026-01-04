В Башкирии на трассе из-за погоды развернули пункт обогрева

В Башкирии из-за метели шквалистого ветра наблюдаются затруднения движения и ограничения видимости. По информации Госкомитета по ЧС, на участках, где ограничено движения, организовано дежурство.
В ведомстве уточнили, что на федеральной трассе М-5 «Урал» развернут пункт обогрева в Туймазинском районе на 1285 километре.
Жителям и гостям республики рекомендовали отказаться от дальних поездок.
