Обещанный синоптиками гололёд захватывает улицы Волгограда

По словам горожан, острее всего обещанный синоптиками гололёд ощущается на тротуарах.
— Еще до начала прогнозируемого дождя со снегом пешеходные дорожки скрылись под ледяной глазурью. Пару раз не ощутив «сцепления» с поверхностью, люди идут семенящими шажками, — пишут пользователи социальных сетей.
О гололёде в Волгограде метеорологи предупреждали еще накануне. А уже утром в администрации города отчитались о переводе коммунальных и дорожных служб в режим повышенной готовности.
— Техника и оборудование коммунальных и дорожных служб находится в полной готовности. Запасы противогололедных реагентов имеются в необходимом количестве, — отчитались в мэрии.
На праздничных каникулах волгоградцев, еще не насладившихся плюсами морозной и снежной зимы, ожидают очередные температурные качели. Уже завтра на смену заморозкам в регион придет потепление — всего за сутки температура воздуха поднимется до +5 градусов.