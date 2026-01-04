Временные ограничения ввели в аэропортах Внуково и Жуковский

В аэропортах «Внуково» и «Жуковский» (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.
Напомним, ранее сегодня столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал, что на подлете к Москве силы противовоздушной обороны уничтожили 25 беспилотников. Позже он также сообщил о ликвидации еще четырех украинских БПЛА.