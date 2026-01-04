«Так себе»: ветерана «Альфы» не впечатлил уровень операции США в Венесуэле

Спецназ США «Дельта» захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро без сопротивления, так как армия предварительно нейтрализовала все ключевые военные объекты. Об этом в комментарии Daily Storm заявил ветеран группы «Альфа» Игорь Сенин.
Бывший военный оценил действия американских военных и пришел к выводу, что они отработали, мягко говоря, не на высшем уровне.
«Сработали противозаконно, противочеловечно и противогосударственно, но, наверное, нормально. Мне кажется, операция по большому счету не плевая, а так себе», — резюмировал Сенин в интервью.
Также бывший военный заявил, что ВС США зашли в здание, которое уже было для них подготовлено, не показав особого профессионализма.
Ранее KP.RU сообщил, что военные США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января 2026 года. Его доставили в Штаты на самолете, чтобы провести судебное заседание и вынести приговор. Ряд мировых держав раскритиковали подобные действия американских властей, заявив, что не должно возникать разговоров о якобы нелегитимности Мадуро.