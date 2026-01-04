Зато цены у нас вполне западные: Жители Молдовы зарабатывают в 3−4 раза меньше среднего европейца

Жители Молдовы зарабатывают в 3−4 раза меньше среднего европейца.
Доход на душу населения в Республике Молдова примерно в 3,5−4,5 раза ниже, чем в среднем по ЕС. Страна продолжает занимать один из последних мест по национальному доходу в Европе.
Согласно данным World Inequality Database за 1990−2024 годы, в 2024 году ВВП на душу населения в Молдове составлял около 9 000−10 000 евро. Для сравнения: в Румынии этот показатель превышал 25 000 евро, а среднеевропейский уровень достигал более 34 000 евро.
Прогнозы на 2025 год варьируются: Worldometer оценивает доход в $8 239 (≈7 000 евро), МВФ — около $8 260. Эти цифры даже ниже показателей 2024 года, но ясно одно — Молдова остаётся страной с доходами значительно ниже среднего европейского уровня. Реальные доходы ещё меньше из-за инфляции и высокой доли низкооплачиваемых рабочих мест.
